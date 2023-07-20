Происшествия

Полиция продолжает разыскивать пропавшего в 2019 году великолучанина

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Евгения Степанова 1989 года рождения. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, светло-русые короткие волосы, светло-серые глаза.

Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.