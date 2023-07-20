Происшествия

Подросток на велосипеде погиб в ДТП в Новоскольническом районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Новоскольническом районе у деревни Раменок днем 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге столкнулись автомобиль Chevrolet Niva и велосипедист. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Водитель Chevrolet Niva мужчина 1958 года рождения был трезв.

По предварительной информации, велосипедист 2008 года рождения двигался в наушниках. В результате столкновения подросток скончался.

Обстоятельства произошедшего выясняются.