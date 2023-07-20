Происшествия

Жилой дом и два автомобиля горели в невельской деревне

Жилой дом и два автомобиля горели в деревне Иваново Невельского района 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 11.25. Жилой дом выгорел изнутри, сгорела кровля. Помимо этого, сгорели две хозяйственные постройки и автомобиль ВАЗ 2121 (Niva). В машине ГАЗ 3110 огонь повредил лакокрасочное покрытие, выгорел салон автомобиля.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Спасти удалось дачный дом.