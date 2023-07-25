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Пьяный пскович с ножом ограбил паб для покупки спиртного

25.07.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Ранее судимого 29-летнего мужчину в Пскове могут привлечь к уголовной ответственности за разбой (по части 2 статьи 162 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

19 мая около 23.00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился во дворе дома №27 на улице Розы Люксембург в Пскове. У злоумышленника не было денег, а спиртное закончилось, поэтому он решил похитить деньги из паба, понимая, что охранников в круглосуточном магазине нет, а продавец работает одна.

Мужчина зашел домой за ножом с целью пригрозить продавцу. Затем отправился в паб. Зайдя в здание, обвиняемый сказал продавцу отойти от кассы, в связи с чем женщина не смогла вызвать вневедомственную охрану, так как тревожная кнопка находилась у кассы. 

Продавец, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не стала оказывать сопротивление. Мужчина открыл ножом кассовый ящик и похитил 16 500 рублей, после чего скрылся с места преступления. 

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 162 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Теги: #уголовное дело #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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