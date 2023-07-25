Происшествия

Ураганный ветер сорвал крыши домов в дедовичской деревне. ФОТО

Ураганный ветер и ливень прошли на территории Дедовичского района вечером 25 июля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»

Наиболее пострадала деревня Липня, где ветром сорваны крыши домов и хозяйственных построек. Ветер повалил деревья, электроопоры, повреждены линии электропередачи. «Многие населенные пункты до сих пор остаются без электричества», - отметил Геннадий Афанасьев.

В настоящее время проводятся восстановительные работы.