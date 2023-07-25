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Вандалы повредили лампу в великолукском подземном переходе. ВИДЕО

Очередной факт вандализма зафиксировали в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Судя по записям с камер видеонаблюдения, данный акт вандализма совершили несовершеннолетние граждане. По данному факту администрацией города написано соответствующее заявление в полицию», - сообщили в администрации.

Великолучан призвали провести с детьми разъяснительные беседы о недопущении подобного поведения и привлечении к административной ответственности в таких случаях.

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Видео: пресс-служба администрации Великих Лук

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится в Великих Луках с рабочим визитом. В рамках поездки глава региона осмотрел несколько важных социальных и инфраструктурных городских объектов, в том числе посетил подземные пешеходные переходы.

Увидев поврежденную лампу, губернатор призвал власти Великих Лук не оставлять акт вандализма без внимания и искать виновных.

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Напомним, это уже не первый акт вандализма в подземных переходах.