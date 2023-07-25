Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО

Псковские полицейские доставили в больницу потерявшегося ребенка. Девочка сильно испугалась и замерзла, в силу возраста она не смогла объяснить сотрудникам Госавтоинспекции, что она делает на улице и где ее родители, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Видео / фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области
В дежурную часть ОП №2 УМВД России по городу Пскову 22 июля около 5:00 обратились очевидцы. Они сообщили, что у дома №16 на улице Гражданской раздетый маленький ребенок гуляет без сопровождения взрослых.
По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову. Полицейские обнаружили девочку с голым торсом, на вид 3-х лет, которая находилась ночью на улице без сопровождения взрослых. Неравнодушные прохожие взяли малышку на руки, укутали в спортивную кофту и попытались успокоить.
«Девочка сильно испугалась и замерзла, в силу возраста она не смогла объяснить сотрудникам Госавтоинспекции, что она делает на улице и где ее родители. В полицию Пскова заявлений о пропавших детях также не поступало», - отметили в ведомстве.
Инспекторы взвода №2 отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Александр Никонов совместно с лейтенантом полиции Романом Демидовым укутали девочку в форменную куртку и доставили в Детскую областную клиническую больницу.
Около 10:00 утра в дежурную часть ОП №2 УМВД России по городу Пскову обратилась 25-летняя девушка и сообщила, что пропала ее двухлетняя дочь.
Как выяснили в ведомстве, семья благополучная, и ранее в поле зрения правоохранительных органов родители не попадали, а для детей, девочки и ее шестилетнего брата, имеются условия для комфортного проживания и полноценного развития.
В отношении родителей составили административный протокол по части 3 статьи 2.3 закона Псковской области за допущение нахождения несовершеннолетнего в ночное время на улице без сопровождения законного представителя.