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Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО

Псковские полицейские доставили в больницу потерявшегося ребенка. Девочка сильно испугалась и замерзла, в силу возраста она не смогла объяснить сотрудникам Госавтоинспекции, что она делает на улице и где ее родители, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео / фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В дежурную часть ОП №2 УМВД России по городу Пскову 22 июля около 5:00 обратились очевидцы. Они сообщили, что у дома №16 на улице Гражданской раздетый маленький ребенок гуляет без сопровождения взрослых.

По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову. Полицейские обнаружили девочку с голым торсом, на вид 3-х лет, которая находилась ночью на улице без сопровождения взрослых. Неравнодушные прохожие взяли малышку на руки, укутали в спортивную кофту и попытались успокоить.

«Девочка сильно испугалась и замерзла, в силу возраста она не смогла объяснить сотрудникам Госавтоинспекции, что она делает на улице и где ее родители. В полицию Пскова заявлений о пропавших детях также не поступало», - отметили в ведомстве.

Инспекторы взвода №2 отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Александр Никонов совместно с лейтенантом полиции Романом Демидовым укутали девочку в форменную куртку и доставили в Детскую областную клиническую больницу.

Около 10:00 утра в дежурную часть ОП №2 УМВД России по городу Пскову обратилась 25-летняя девушка и сообщила, что пропала ее двухлетняя дочь.

«Мама пояснила, что ребенок недавно научился самостоятельно открывать дверную щеколду, которая имеет хлипкую конструкцию, поэтому предполагает, что дочь ночью проснулась попить воды, после чего решила выйти на улицу. Как девочка открывала входную дверь и вышла из квартиры, родители не слышали, поскольку очень устали после работы, семейных хлопот и крепко спали. А утром женщина обнаружила пропажу ребенка и открытую входную дверь. Взволнованные отец и мать незамедлительно попытались отыскать дочку самостоятельно, а после – обратились в полицию», - рассказали в полиции.

Как выяснили в ведомстве, семья благополучная, и ранее в поле зрения правоохранительных органов родители не попадали, а для детей, девочки и ее шестилетнего брата, имеются условия для комфортного проживания и полноценного развития.

В отношении родителей составили административный протокол по части 3 статьи 2.3 закона Псковской области за допущение нахождения несовершеннолетнего в ночное время на улице без сопровождения законного представителя.