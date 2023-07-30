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Молодой человек из Великих Лук стал жертвой телефонных мошенников

30.07.2023 18:51|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова и Великих Лук после общения с мнимыми банковскими служащими потеряли в общей сложности более 100 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, 26 и 27 июля пенсионеру из Пскова и молодому человеку из Великих Лук позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков. Они предложили собеседникам якобы во избежание попыток несанкционированного доступа к их банковским счетам и оформления кредитов незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета».

Двое горожан поддались на ухищрения злоумышленников и в итоге лишились в общей сложности свыше 100 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #великие луки #мошенники #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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