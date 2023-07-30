Происшествия

Житель Опочки украл из чужого дома раковину

Росгвардейцы задержали жителя Опочки, который украл из чужого дома раковину и изделия из металла 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы получили сообщение, что из дома на улице Красноармейской в Опочке неизвестный похитил изделия из металла и раковину. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1992 года рождения.

По данному факту возбудили уголовное дело.