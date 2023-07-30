Происшествия

Сторож умер при обходе детского лагеря «Звездный» в Невельском районе

Ночной сторож умер при обходе территории детского лагеря «Звездный» в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае на рабочем месте. В центре детского отдыха и оздоровления сообщили, что в детском оздоровительном лагере «Звездный» ночной сторож поздним вечером при обходе территории почувствовал себя плохо. Он присел на скамейку, позвонил начальнику лагеря и рассказал о своем самочувствии.

Прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь констатировала смерть 49-летнего работника. Проводится расследование несчастного случая.