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Псковские таможенники отказались от взяток в размере 500 евро

Сотрудники МАПП Бурачки Псковской таможни отказались от взяток в размере 500 евро, предложенных за беспрепятственное осуществление таможенных операций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Фото: пресс-служба СЗТУ

«Взятки были предложены гражданином Азербайджана и гражданином Латвии за беспрепятственное прохождение таможенного контроля, а также за невозбуждение дел при наличии нарушений порядка международных автомобильных перевозок и таможенного декларирования перемещаемых товаров. Псковские таможенники не допустили вовлечение их в противоправную деятельность, отказались от предложенных денежных средств и своевременно уведомили отдел по противодействию коррупции Псковской таможни», – отметили в ведомстве.

В отношении взяткодателей возбудили уголовные дела коррупционной направленности по части 3 статьи 291 УК РФ.

«Противоправная деятельность пресечена, злоумышленники задержаны, одному из водителей судебными органами избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго рассматривается вопрос об избрании аналогичной меры», – прокомментировал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Алексей Пузань.

В таможне напомнили, что за дачу взятки должностному лицу действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, за мелкое взятничество – до 3 лет.