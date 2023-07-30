Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Островском районе, в живых остались мужчина и ребенок

Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Островском районе 1 августа. Также пострадал мужчина. Ребенка, который находился в здании, удалось спасти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области.

В 19:02 стало известно о пожаре в жилом доме в Речном переулке в деревне Воронцово Островского района. В результате пожара полностью сгорели жилой дом, баня и хозяйственная постройка. Пострадал мужчина 1980 года рождения. При ликвидации возгорания обнаружена погибшая женщина 1975 года рождения. Ребенка 2013 года рождения удалось спасти.

Предположительная причина пожара - разгерметизация газобаллонного оборудования.