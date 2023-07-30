Происшествия

Пропавшего в мае мужчину со шрамом на голове ищут в Пскове

Сергея Михайлова 1984 года рождения продолжают искать в Пскове. Местонахождение мужчины неизвестно с 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: на вид около 45 лет, рост 180–185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, имеется шрам на голове. Последний раз мужчину видели в микрорайоне Запсковье.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Михайлова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 89522144897 ((отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову) или 02.