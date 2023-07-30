Происшествия

Кражу дорожной сумки у иностранца раскрыли в Себеже

Себежские полицейские раскрыли кражу дорожной сумки у иностранца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью в полицию обратился гражданин Республики Беларусь, мужчина 1982 года рождения. Он заявил о краже личных вещей на автобусной остановке на улице Седьмого Ноября в Себеже. Неизвестный похитил дорожную сумку с вещами, а также сотовый телефон, банковские карты, деньги иностранца.

Полицейские выявили подозреваемого - это безработный житель Себежского района, мужчина 1999 года рождения. Во время обыска у него изъяли часть похищенного.

По данному факту полицейские ведут расследование. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).