Происшествия

Пожилая островичка сядет в тюрьму на пять с половиной лет за убийство соседа

67-летнюю жительницу Острова привлекли к уголовной ответственности за убийство соседа (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

Утром 23 марта подсудимая в ходе ссоры с соседом, который накануне остался ночевать у нее дома в одном из населенных пунктов Островского района, схватила нож и ударила его в лицо. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Женщине назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.