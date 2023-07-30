Происшествия

Псковичи перевели мошенникам более 350 тысяч рублей

Несколько жителей Псковае лишились денег в результате общения с лже-банкирами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 31-летний пскович услышал от собеседника, что ему необходимо предотвратить несанкционированное оформление кредита на его имя. Для этого кредитные средства нужно вывести на резервный безопасный счет. Молодой человек доверился звонившему и перечислил 300 тысяч рублей.

Аналогичиный звонок поступил пенсионерке 1952 года рождения. В результате общения женщина лишилась 73 тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Выясняются все обстоятельства случившегося.