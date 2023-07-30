Происшествия

«Мелкие воришки»: дети залезают в чужие автомобили в Великих Луках

Дети залезают в чужие автомобили в Великих Луках. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Максим Шляпников / «Подслушано Великие Луки»

«Хотеться предупредить людей. Сегодня в ночью в 2.00 уже второй раз были замечены мелкие воришки, вскрывающее чужие машины на Октябрьском проспекте у домов №44 и №46. Может, родители их узнают и спасут от последствий. Если кто их поймает, то будет плачевно», - рассказал очевидец.

В комментариях подписчики сообщества посоветовали автору публикации в таких ситуациях обращаться в полицию.