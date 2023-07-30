Происшествия

Житель города Дно избил свою бабушку и отрицал нанесение побоев в суде

Житель города Дно избил свою 87-летнюю бабушку и отрицал нанесение побоев в ходе судебного заседания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Пьяный мужчина в ходе конфликта избил свою 87-летнюю бабушку. Он ударил ее кулаком в лицо и несколько раз ногами по телу. В результате чего причинил престарелой женщине телесные повреждения и физическую боль.

В судебном заседании внук свою вину не признал и отрицал факт нанесения побоев бабушке. Однако доводы о его непричастности к нанесению побоев полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ). С учетом характера совершенного правонарушения, данных о личности виновного, неоднократно привлекавшегося к административной ответственности (мужчина не работает, не имеет источника дохода), а также с учетом наличия смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств ему назначили наказание в виде административного ареста на срок 13 суток.