Происшествия

Женщина выпала с девятого этажа в Пскове и погибла

Тело женщины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружили на улице Инженерной в Пскове 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Погибшую женщину нашли около 11.30 у дома 10/6 по улице Инженерной. По предварительным данным, погибла 46-летная жительница квартиры, расположенной на 9-м этаже указанного дома.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняют обстоятельства произошедшего.