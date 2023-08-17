Происшествия

Трупы телят нашли у палкинской деревни Анашкино

Информация о обнаружении трупов животных в районе деревни Анашкино Палкинского района поступила специалистам станции по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам 16 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

В ходе выезда сотрудники госветслужбы установили наличие трупов телят неизвестного происхождения с ушными бирками. Для исключения особо опасных заболеваний животных отобраны пробы и направлены для исследования в Псковскую областную ветеринарную лабораторию.

По данному факту проводится проверка.

В комитете напомнили, что за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 КоАП РФ) в виде административного штрафа: