Происшествия

Бабушка с внучкой пропали в Пскове

72-летняя Вера Макаревич и ее 7-летняя внучка Есения Лаврик пропали в Пскове. С 17 августа их местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Вера Макаревич была одета в светлую кофту и красные штаны. Есения Лаврик была одета в светлое летнее платье, девочка светловолосая, рост 126 сантиметров. 17 августа они вышли на прогулку и не вернулись.

Информацию, которая поможет найти их, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.