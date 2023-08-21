Происшествия

Пожилого мужчину в черном плаще продолжают разыскивать в Псковской области

Владимира Антонова 1942 года рождения продолжают разыскивать в Псковской области с 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

6 апреля 2019 года мужчина ушел из дома в селе Середка, по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-174 см, средней полноты, темные волосы. Особые приметы: на животе имеется послеоперационный шрам ниже пупка.

Был одет в черный длинный плащ, темно-синие брюки, сапоги темно-зеленого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19.

Контактный телефон: 676-851.