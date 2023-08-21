Происшествия

Крупные партии роз из Литвы уничтожат в Псковской области

Управление Россельхознадзора уничтожит две партии зараженных роз, ввезенных из Литвы в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В Псковской области на складе временного хранения государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль двух партий роз, ввезенных из Литвы (происхождение – разные страны), в которых выявили живых насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасными карантинными объектами.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие в одной из партий срезанных цветов жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom) и в другой партии роз – наличие западного калифорнийского цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён, в соответствии с законодательством и по решению собственника две партии роз общим количеством в 600 штук подлежат уничтожению.