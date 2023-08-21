Происшествия

В Плюсском районе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС

Уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего жителя города Санкт-Петербурга, которого подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 16 августа подозреваемого остановил инспектор дорожно-патрульной службы УМВД России по Псковской области на автодороге Санкт-Петербург - Невель, когда житель Санкт-Петербурга управлял транспортным средством, будучи лишенным этого специального права.

В ходе разбирательства по делу об административном правонарушении он пытался дать полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к установленной законом ответственности. Сотрудник принять деньги отказался, доложил руководству и вызвал следственно-оперативную группу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.