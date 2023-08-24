Происшествия

Центробанк назвал сумму, украденную со счетов россиян во втором квартале 2023 года

Объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле-июне достиг 3,62 млрд рублей против 4,5 млрд в январе-марте. Это следует из статистики, опубликованной Центробанком РФ. В апреле-июне доля возмещенных банками денег россиянам составила 4,5% против 4,3% в первом квартале.

Число попыток увести у россиян деньги выросло. Во втором квартале мошенники атаковали банковские счета россиян 279 706 раз против 252 111 в первом.

46,5% атак во втором квартале совершалось с использованием методов социальной инженерии (обмана пользователя с целью узнать у него данные банковской карты). Число подобных атак выросло на 31,51% до 18 443. Также выросло число атак с компрометацией аутентификационных или учетных данных пользователей, пишет «Газета.ру».

«В последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России (мошенники представляются "сотрудниками Центробанка", предлагают "перевести деньги на специальный ("безопасный") счет в Центробанке" и др.). Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а сотрудники не направляют никому копии своих документов», — рассказали в пресс-службе ЦБ, комментируя статистику.

В Банк России уже поступило около 2000 обращений от пострадавших граждан и от тех, кто столкнулись с попытками хищения денег таким способом.