Происшествия

Двух нетрезвых водителей выявили в Великих Луках

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, установили в ходе профилактических мероприятий в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль 24 августа около 7.30 у дома на улице Яна Арно в Великих Луках. Выяснилось, что машиной управлял нетрезый великолучанин 1985 года рождения.

Еще одного 69-летнего нетрезвого водителя полицейские выявили в этот же день у дома по улице Щорса.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», – отметили полицейские.