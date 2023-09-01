Происшествия

Великолучанин отдал лжеследователю свыше двух миллионов рублей

63-летний житель поселка Нагорный Великолукского района отдал лжеследователю свыше двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил сотрудник силовых структур. Собеседник пояснил, что проводит следственные мероприятия по защите денежных средств великолучанина от действий неустановленных злоумышленников. Мужчина доверился звонившему и стал следовать инструкциям, которые получал по телефону.

В результате чего лишился 2 123 000 рублей. Личные и кредитные средства потерпевший перевел через банкомат в торговом центре на реквизиты банковской карты, которые предоставил лжеследователь.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.