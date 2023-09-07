Происшествия

Объявления с вредоносным QR-кодом появились на псковских подъездах

Объявление с вредоносным QR-кодом заметили на двери подъезда дома №11 на улице Алтаева в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В объявлении сообщается о скорой замене домофона за счет управляющей компании. Далее предлагается перейти на сайт с помощью QR-кода, чтобы оставить заявку на нужное количество ключей.

Сайт, на который попадает человек после сканирования QR-кода, представляет собой форму ввода, где нужно указать адрес и количество нужных ключей. После этого дается номер карты, куда нужно перевести деньги за эти ключи. Чтобы у людей не возникало подозрений, мошенники указывают внизу страницы реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов.

«Мы отношения к этим объявлениям не имеем. Более того, мы обращались в управляющую компанию, она тоже не в курсе и такие объявления не развешивала», – рассказали в компании по установке домофонов - ООО «Рубин».

Также в компании отметили, что в полиции уже осведомлены об опасных объявлениях.

«Подобные объявления расклеены не только по улице Алтаева, но и на улицах Новоселов, Инженерной, Петрова. Хочется подчеркнуть, что это мошеннические действия, и мы отношения к этому не имеем. Также как и управляющая компания» – добавили в ООО «Рубин».