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Мошенник взломал аккаунт великолучанки на сайте «Госуслуги»

Мошенник взломал аккаунт жительницы Великих Лук 1965 года рождения на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки за помощью обратилась местная жительница 1965 года рождения. Женщина рассказала о том, что 5 августа на ее номер мобильного телефона позвонил неизвестный и представился сотрудником государственного учреждения. Собеседник сообщил, что неизвестные подали заявку на смену пароля от учетной записи «Госуслуг». Великолучанка решила предотвратить эту операцию и назвала собеседнику свои персональные данные. В результате злоумышленник получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации на сайте с последующим блокированием учетной записи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).