Происшествия

Более 1,5 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Опочки за август

Более 1,5 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Опочки за август. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мошенники сообщали своим жертвам о произошедшем ДТП с участием их родственников, требовали денежные средства для лечения пострадавших в происшествии.

В одном случае жительница города Опочка перевела мошенникам 700 тыс. рублей, трое других потерпевших – более 200 тыс. рублей. Общий ущерб от преступлений составил более 1,5 миллионов рублей.

Следственным органом МО МВД России «Опочецкий» по всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Ход и расследование уголовных дел поставлено на контроль в прокуратуре района.