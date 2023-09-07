Происшествия

Псковича наказали за угрозу убить сожительницу разводным ключом

Наказание в виде обязательных работ будет отбывать 39-летний пскович за угрозу убить сожительницу разводным ключом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Днем 27 марта мужчина в состоянии опьянения находился на кухне в доме в деревне Филатова Гора Псковского района, где у него произошел конфликт со своей сожительницей. Злоумышленник взял в руку разводной ключ и «хотел вызвать у женщины чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность». Мужчина замахнулся им над головой потерпевшей и сказал: «Я тебя убью».

Псковича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (в том числе принесение извинения потерпевшей), назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.