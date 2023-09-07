Происшествия

Двухлетнего псковича с раздробленной в мясорубке кистью перевели из реанимации

Двухлетнего мальчика из Псковской области, рука которого попала в электромясорубку, перевели из отделения реанимации. По словам врачей Педиатрического университета, мальчику делают перевязки, в руке сохраняется кровообращение, что является хорошим знаком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета

В комитете выразили благодарность коллегам из Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета за оперативную, профессиональную медицинскую помощь, которую они оказали маленькому пациенту.

«Педиатрический университет тесно сотрудничает с Псковской областью. В плановом и экстренном порядке оказывается помощь маленьким пациентам региона, регулярно проводятся телемедицинские консультации», - рассказали в комитете.

Напомним, Педиатрический университет курирует Псковскую область по профилю «педиатрия» с 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров».