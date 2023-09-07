Происшествия

Бастрыкин взял на контроль школьную драку в Псковской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки о конфликте между подростками в Псковской области, об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В одной из школ Псковской области произошел конфликт между одноклассниками. Ученик седьмого класса нанес удар 14-летнему мальчику, после чего его госпитализировали. По данному факту в СУ СК России по Псковской области проводится доследственная проверка.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.