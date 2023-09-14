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Пьяный молодой человек повредил фасад колонны псковского телеграфа. ВИДЕО

14.09.2023 14:41|ПсковКомментариев: 1

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о том, что неизвестные повредили фасад колонны здания «Телеграфа» на улице Некрасова города Пскова. Проломленную плитку утром обнаружили работники здания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пятеро местных жителей поздним вечером после распития спиртных напитков решили прогуляться по ночному городу, в какой-то момент 21-летний пскович под воздействием алкоголя повредил стену псковского телеграфа.

Позже он пояснил, что основной мотив содеянного - хулиганство. Свою вину пскович признал и высказал намерение возместить причиненный ущерб.

В отношении молодого человека сотрудники полиции составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему наказание в виде административного ареста.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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