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Происшествия

Более 40 человек потерялись в лесах Псковской области с начала года

16.09.2023 14:54|ПсковКомментариев: 0

С начала года в МЧС поступило 41 сообщение о потерявшихся псковичах. Чаще всего это люди пожилого возраста, которые пренебрегают простыми правилами безопасности, направляясь в лес, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В разгар «тихой охоты» жителям Псковской области следует быть предельно внимательными, чтобы поиск даров природы не обернулся бедой.

Главное управление МЧС России по Псковской области просит жителей региона при посещении лесов следует соблюдать элементарные меры безопасности:

  • собираясь в лес, обсудите с родными и близкими маршрут и время возвращения;
  • пополните баланс мобильного телефона, проверьте заряд батареи;
  • возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;
  • одевайтесь ярко, нелишним будет наклеить на одежду светоотражающие полоски или рисунки;
  • спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже без связи. Для этого необходимо набрать номер «112».
Теги: #лес
Источник: Псковская Лента Новостей
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