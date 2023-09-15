Происшествия

Более 40 человек потерялись в лесах Псковской области с начала года

С начала года в МЧС поступило 41 сообщение о потерявшихся псковичах. Чаще всего это люди пожилого возраста, которые пренебрегают простыми правилами безопасности, направляясь в лес, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В разгар «тихой охоты» жителям Псковской области следует быть предельно внимательными, чтобы поиск даров природы не обернулся бедой.

Главное управление МЧС России по Псковской области просит жителей региона при посещении лесов следует соблюдать элементарные меры безопасности: