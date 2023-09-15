Происшествия

Псковичи лишились 45 тысячи рублей после общения в мессенджере со знакомыми

Сразу два псковича стали жертвами мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась 25-летняя девушка. Она получила сообщение в мессенджере от знакомой с просьбой одолжить деньги. Псковичка решила помочь собеседнице и через банковское приложение перевела 15 тысяч рублей. Однако оказалось, что от имени подруги писал мошенник, который взломал аккаунт.

На аналогичную уловку поверил и 39-летний житель областного центра. Общение со злоумышленником обошлось ему в 30 тысяч рублей – эту сумму мужчина перевел на банковский счет неизвестному.

Возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.