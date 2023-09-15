Происшествия

Антинаркотический рейд прошел в Пскове

Антинаркотический рейд прошел в Пскове, все чаще сотрудниками полиции выявляются лица, осуществляющие сбыт наркотиков посредством тайников-закладок с использованием информационных технологий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для втягивания новых жертв в употребление запрещенных веществ возникает необходимость продвижения Интернет - магазинов, продающих наркотики.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Наркоторговцы используют стены домов в качестве билбордов для рекламы наркотиков. Особую тревогу вызывает тот факт, что она направлена на молодежь, ее нанесением также занимаются молодые люди, порой непонимающие, чем опасен такой заработок», - рассказали полицейские.

Для того, чтобы не допустить вовлечение подростков и молодежи в употребление и распространение наркотиков, сотрудники регионального наркоконтроля во взаимодействии с волонтерами антинаркотического движения Псковской области провели очередной рейд по ликвидации незаконной рекламы наркотических средств, расположенной на фасадах многоквартирных домов и в местах отдыха и досуга города Пскова, В этот раз добровольцы проверили на предмет незаконных граффити улицы центральной части города. Надписи были обнаружены на стенах домов рядом с учебными заведениями и местами массового отдыха детей и молодежи. Усилиями активистов было закрашено более 50 надписей.

Организаторы акции призывают Псковичей не забывать о том, что за нанесение подобного рода надписей предусмотрена административная ответственность по статье 6.13 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ).