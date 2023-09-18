Происшествия

Здание предприятия «Техносвар» загорелось под Псковом. ФОТО

Возгорание произошло в одном из помещений технологического центра «Техносвар» в деревне Неёлово-1 Псковского района сегодня, 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.

Пожарные и сотрудники скорой уже прибыли на место происшествия.

«Проливают крышу, но основное возгорание, вроде, уже локализовано», рассказал очевидец.

Напомним, «Техносвар» - это современное российское предприятие, специализирующееся в области разработки и производства электросварочного оборудования для многих отраслей промышленности.