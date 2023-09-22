Происшествия

Почти четыре миллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Очередные случаи телефонных мошенничеств зарегистрированы на территории Псковской области, местные жители стали жертвами мошенников и лишились почти четырех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных служб, ведомств и под выдуманными предлогами, якобы, предотвращения незаконных попыток оформления на собеседников кредитов, а также списания денежных средств с банковских счетов ввели горожан в заблуждение, после чего завладели их денежными средствами. А некоторые пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачной попытки осуществления операции купли-продажи товара.

В итоге, после общения с нечистыми на руку лицами доверчивые люди лишились в общей сложности свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.