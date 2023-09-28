Происшествия

Пропавшего в 2019 году мужчину ищут в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Евгения Степанова 1989 года рождения. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, светло-серые глаза.

Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.