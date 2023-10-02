Происшествия

Более 600 тысяч рублей похитили мошенники у псковских пенсионеров и студентов

Несколько жителей Пскова и Псковского района поддались на различные уловки злоумышленников и лишились денег на общую сумму более 600 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных ведомств и под выдуманными предлогами, в том числе для предотвращения незаконных попыток списания денег с банковских счетов, ввели собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями. Некоторые пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операций купли-продажи товаров.

А кому-то махинаторы обещали помочь в поисках работы в Интернете. Другим гражданам злоумышленники сообщили, что их родственники за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы путем финансовых вложений.

После общения с нечистыми на руку лицами доверчивые люди лишились в общей сложности свыше 600 тысяч рублей. Потерпевшие, среди которых были пенсионеры и студенты, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.