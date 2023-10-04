Происшествия

Бизнесмены пытались совершить коммерческий подкуп при выполнении гособоронзаказа на 30 млн рублей

Двух представителей коммерческой компании, пытавшихся совершить коммерческий подкуп должностного лица оборонного предприятия, оштрафовали в Калужской области.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Они зафиксировали факт передачи крупной денежной суммы для получения преимуществ и льгот при заключении контрактов на общую сумму в размере 30 млн рублей, а также для сокрытия нарушений договора в рамках исполнения калужским предприятием гособоронзаказа. В результате было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, пишет kaluga-poisk.ru.

Суд назначил виновным наказание в виде штрафов в размере 500 тысяч и 900 тысяч рублей.