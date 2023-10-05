Происшествия

Более миллиона рублей получили мошенники за помощь псковичам в мнимом ДТП

Более миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова и Красногородского района в результате мошеннических действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов. И под разными предлогами, в том числе, якобы, для освобождения дочери пенсионерки от уголовной ответственности за совершенное ДТП получили их сбережения.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.