Происшествия

Заблудившийся пскович с голубым велосипедом вышел из леса самостоятельно

Мужчина 1957 года рождения, который 5 октября потерялся в лесном массиве вблизи деревни Крякуша Псковского района, 6 октября вышел из леса самостоятельно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

5 октября силы и средства отдельного пожарного поста Карамышево (три человека, одна единица техники) выезжали на поиски мужчины. По состоянию на 6 октября он вышел самостоятельно.

Ранее сообщалось, что с собой у мужчины был голубой велосипед и что пропавший нуждался в медицинской помощи.