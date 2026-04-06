 
Происшествия

Факты занятия проституцией выявили в Пскове

Факты занятия проституцией выявили в Пскове сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

Фото и видео: УМВД России по Псковской области

Установлено, что безработные женщины в возрасте от 41 до 45 лет снимали квартиры в разных частях города и оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. 

Полицейским они пояснили, что выбрали такой путь получения денег из-за тяжелого материального положения. 

Три «жрицы любви» из Северной столицы привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП Российской Федерации «Занятие проституцией», что влечет наложение штрафа.

