Факты занятия проституцией выявили в Пскове сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото и видео: УМВД России по Псковской области

Установлено, что безработные женщины в возрасте от 41 до 45 лет снимали квартиры в разных частях города и оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение.

Полицейским они пояснили, что выбрали такой путь получения денег из-за тяжелого материального положения.

Три «жрицы любви» из Северной столицы привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП Российской Федерации «Занятие проституцией», что влечет наложение штрафа.