Происшествия

МЧС приостановило поиски пенсионерки с красным ведром в гдовском лесу

Поиски женщины 1950 года рождения, которая 5 октября потерялась в лесном массиве вблизи села Ямм Гдовского района, продолжались 6 и 7 октября. Пока обнаружить пропавшую не удалось. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

6 и 7 октября силы и средства поисково-спасательного отряда города Гдова (три человека, одна единица техники) выезжали на поиски женщины. По состоянию на 7 октября найти ее не удалось, силы и средства возвращены в пункт постоянной дислокации.

Оперативно-розыскные мероприятия приостановлены.