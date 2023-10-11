Происшествия

Ночная стрельба у аэропорта в Пскове оказалась тренировкой по борьбе с дронами

Ночная стрельба возле аэропорта Пскова оказалась тренировкой по отработке действий по обнаружению и борьбе с БПЛА, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

«Звуки стрельбы, которые в ночное время были слышны вблизи Псковского аэропорта, связаны с проведением тренировки по отработке действий по обнаружению и борьбе с незаконными беспилотными летательными аппаратами с применением стрелкового оружия в темное время суток», - сказал собеседник агентства.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

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В мае два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.