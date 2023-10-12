Происшествия

Баня горела на улице Козий Брод в Пскове

Баня выгорела на улице Козий Брод в Пскове 11 октября, в строении также сгорела кровля. Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Пожарным удалось спасти хозяйственную постройку.

В тот же день на улице Центральной в деревне Марьино Струго-Красненского района горел жилой дом. В одной из комнат огонь повредил потолочное перекрытие.

По имеющимся сведениям, пожар случился в результате неисправности прибора печного отопления.