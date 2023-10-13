Происшествия

Мошенники уговорили псковичей отдать им более 2 млн рублей

Несколько жителей Пскова и Псковского района поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники якобы намерены незаконно оформить на них кредиты или осуществить несанкционированное снятие денег с их банковских счетов. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали собеседникам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные средства перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали. А у одного пользователя мошенники сумели взломать его аккаунт и похитить деньги.

После общения со злоумышленниками потерпевшие лишились в совокупности свыше двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.