Происшествия

Бездомного мужчину разыскивают полицейские в Пскове

Романа Иванова 1974 года рождения разыскивает отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина с 14 апреля 2019 года без вести пропал на территории областного центра, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, овальное лицо, тёмно-русые с сединой волосы, длинный узкий нос, дугообразные брови, серые глаза.

Является лицом без определенного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову).